調查指小學生認為考試非壓力主來源　子女無大無細需家長關懷

本港學生不僅面對課業壓力，人際關係壓力亦不容小覷。保良局田家炳小學日前舉辦了「精神健康日2.0活動」，旨在重溫和鞏固學生所學的情緒管理技巧。校方就校內學生情緒壓力進行調查，了解學生壓力的來源。田小表示，調查能更精確的知道學生面臨的壓力，能針對性的進行進行介入。調查發現有家長並不了解子女情緒，難以溝通，學校表示會通過與家長合作提供相關支援。

田小調查發現，初小學生主要感受到的壓力來源是「同儕關係」和「家庭問題」，其次壓力來源是處理功課，反而考試壓力相對較小。而高小學生們面對較大的壓力來源包括「情緒管理」和「升中壓力」，平日處理功課也是他們的一個重要壓力點，但考試壓力相對較小。在家長方面，調查結果顯示他們認為處理子女情緒壓力較為重要，普遍較關注子女「情緒管理」問題，但家長對家庭問題對學童的影響，則不太被看重。

田小校長陳詠賢表示，調查能讓學校更清楚的知道學生的需求和壓力，可制定更有針對性的支援計劃和措施，支持學生的心理健康。如針對初小學生，可着重加強同儕關係的建立和促進健康家庭氛圍，同時提供適當的功課管理指導。對於高小學生則可以提供情緒管理的培訓和升中準備的支援，持續提供功課壓力的管理方法。

陳詠賢還提到，調查顯示家長在子女表達情緒時，沒有使用適當的方法。家長可能傾向於輕視子女的情緒，只是簡單地避免或忽視問題，多以息事寧人的態度處理。現今不難看到部分小朋友對其家長的態度是「無大無細」，而家長卻不懂應對等情況。陳詠賢稱每位學生均需要家長關懷、了解及認同，久而久之，就能建立互相尊重的關係，相關情況就會得到改善。