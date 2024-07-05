東方日報A1：拐子黨出沒香港　3歲仔商場被綁

前日下午，一名3歲男童偕同胞姊在將軍澳廣場一遊戲中心玩樂 ，期間遭一名蒙面女子掩着口鼻強行抱走，對方留下聯絡方式及印有「不可報警」的字條，其後以短訊勒索折合約500多萬港元的虛擬貨幣贖金。執法人員追查後，揭發該女子與另一同黨合謀，利用嬰兒車及行李箱運走男童並藏參於附近住所。至昨日清晨，人員攻入「參竇」救人並拘捕兩名女子，不排除有人因財困犯案，獲救男童無表面傷勢，惟需留院觀察。案中事主家人無繳付贖金，暫無證據顯示疑犯與男童家人相識，而兩疑犯事前並不認識，為何合作及選中該男童擄走則有待調查。

前日下午約4時半，執法部門接獲一名女子報案，指其3歲兒子在將軍澳廣場被人擄走。男童家人其後依照歹徒留下的字條，以通訊軟件Telegram聯絡對方，並遭勒索虛擬貨幣贖金。人員循線調查，包括翻查將軍澳廣場及附近一帶「天眼」片段，從而鎖定藏參位置。至昨日清晨5時25分，人員在距離事發現場僅數分鐘路程、據悉即唐賢街9號私人屋苑「天晉」一單位救出男童，並以涉嫌「綁架」罪拘捕兩名女子（俱38歲）。案中男童獲救時清醒，其後被安排送院檢查，他無表面傷勢，惟需留院觀察，至於男童有否被人落藥迷暈，需待醫生檢驗查明。

被捕兩名女子俱報稱無業，其中一人持有香港身份證，為藏參單位的租客；另一人是持雙程證的內地人，暫未清楚二人關係。昨日下午2時許，被捕內地女子報稱不適，由多名人員押解前往醫院求醫。而在相若時間，大批執法人員在清水灣半島對開石灘一字排開作地氈式搜索，查看有否遺留涉案證物。

據了解，事發時男童與母親等人在將軍澳廣場行逛，期間他與就讀小學的胞姊在該間遊戲中心玩樂。有目擊市民指出，男童母親稍後回頭尋找兩姊弟，姊姊甫見母親便慌張失色，聲稱弟弟「好似畀『阿姨』捉走咗」，她其後隨同母親向附近店員查詢，更禁不住落淚問：「有無見過我細佬？」兩母女其後再由熱心店員帶至商場服務處求助。

事發後，網上流傳多張涉案圖片，其中一張攝下懷疑綁架經過的閉路電視截圖，顯示一名戴鴨舌帽、口罩及穿短褲的歹徒，以左手托着男童下半身，把其半歪半斜抱在懷中，右手則用毛巾掩着男童口鼻，相信是防止他大聲呼救。

另外兩張圖片分別是歹徒留下的字條，以及事主與歹徒的Telegram對話截圖。該張字條是用電腦打字列印拼貼而成，並用簡體字寫上「想小朋友安全 不可報警」，以及留下Telegram聯絡方法。

至於Telegram截圖顯示，事主家人在當日下午5時半接觸歹徒，約半小時後始獲回應，對方強調「我要錢 你要人」，要求事主家人到虛擬貨幣店，購買66萬泰達幣USDT（約值514萬港元）作為贖金，又指「見不到有USDT到帳不會再上線」，並附上一張相信是男童側躺在床睡覺的照片。

執法人員表示，經情報分析後，發現歹徒早有預謀，犯案時準備好運送男童用的嬰兒車和行李箱，以及隱藏身份用的替換衣物，並且查出男童被藏於疑犯的住所。經監視評估後，人員看準時機破門入屋救人，當場拘捕該兩名女子，檢獲一個行李箱、懷疑替換衣物及幾部手提電話。

初步調查顯示，有人在犯案前先把男童抱至事先準備的嬰兒車，把他載送至附近較僻靜的地方，再與另一名攜有行李箱的同黨會合。二人合力把男童搬入行李箱後，暗中帶至上述的私人屋苑單位。同時，兩名疑犯有財務問題，不排除她們鋌而走險，案中事主家人無繳付贖金，暫無證據顯示疑犯與男童家人相識，兩名疑犯事前並不認識，正調查他們如何挑選犯案目標、時間及地點，暫無證據顯示案中有其他同黨。

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