貨櫃藏嬰案　本報獨家直擊救參過程

本港過去曾發生多宗綁架案，最轟動要數到羅定邦的孫女羅君兒被綁架。近年發生的相關案件中，更有受害者慘遭撕票，而今次將軍澳有男童被人強行帶走，案件再惹人關注本地的治安情況。翻查近年相關案件，2021年12月，連鎖日本餐廳東主的一名19個月大女兒與菲傭在港島薄扶林遭綁票，綁匪把主僕藏於元朗一個貨櫃內，近3小時後，菲傭成功逃脫及呼叫，驚動村民報案。本報當日更是獨家直擊「救參」經過。其中一名涉案男子及後被捕，並承認綁票罪，判囚9年4個月。

除薄扶林綁票案外，2021年11月，一名39歲虛擬貨幣投資者，在九龍灣一個工廈單位交收虛擬貨幣時被綁架，並遭勒索3,000萬元贖金。其後事主從大埔南坑村被禁錮鐵皮屋的窗戶逃出，惟他遍體鱗傷，警方之後分別在大埔、上水、長沙灣及觀塘，以涉嫌綁架及串謀綁架拘捕逾10人；最近一宗綁架案則發生於2022年9月，一名51歲男子懷疑因賭波欠下360萬元巨債，於9月5日遭綁架，同日其妻接獲電話勒索360萬元，經執法部門調查後，於9月14日在粉嶺聯和墟拘捕兩名男子，並發現「肉參」被埋於打鼓嶺坪洋村大王爺廟附近山邊。

而近年最轟動的綁架案，為連鎖時裝店堡獅龍創辦人羅定邦的孫女羅君兒遭標參。2015年4月，一批來自內地的匪徒闖入西貢甘澍路獨立屋，掠走價值200萬元的財物，擄走羅君兒及把她禁錮在飛鵝山，並向其家人勒索2,800萬元贖金，綁匪收到贖金後釋放羅君兒。其後中港兩地執法部門拘捕10人，6人來自貴州、一人來自廣州，以及一人持有香港身份證，同時起回全部贓款。中港兩地的法院最終分別判處眾綁匪監禁1年10個月至15年不等。