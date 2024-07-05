環保署回收有賞　7月換「大嘥鬼」精品　7折兌Carbon Wallet積分

回收有賞！環保署為推動全民減廢回收，已在6月1日啟動「回收大行動」，透過額外「綠綠賞」積分獎賞、落區舉辦宣傳教育活動、「大嘥鬼」宣傳短片等，多管齊下，鼓勵市民進行分類回收。為慶祝香港特別行政區成立27周年，環保署加推新一輪獎賞。市民在7月做回收，除了繼續享有額外「綠綠賞」積分外，更可用「綠綠賞」手機應用程式以7折優惠兌換Carbon Wallet積分，換領免費港鐵車程及多元化綠色產品。市民亦可換領以「大嘥鬼」為主題的期間限定禮品，包括手機背帶及環保袋等實用生活用品，市民可以把握機會，日日做回收，密密領獎賞，在日常生活中養成分類回收習慣，開心又環保。

「回收大行動」將持續至7月31日，期間市民到環保署轄下「綠在區區」社區回收網絡(包括「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及智能回收箱)提交任何指定回收物(包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒)，即可獲6倍「綠綠賞」積分。使用智能廚餘回收桶回收廚餘，每日亦可額外獲10分「綠綠賞」積分。

另外，環保署亦推出以「大嘥鬼」為主題的期間限定禮品，包括6款各具特色的大嘥鬼襟章(200積分)、大嘥鬼掛肩袋(1,000積分)、大嘥鬼手挽環保袋(1,200積分) 及大嘥鬼手機背帶(1,200積分) ，「綠綠賞」用戶可在7月1日至31日推廣期內以「綠綠賞」積分換領。

「回收大行動」亦配合環保署由6月1日開始逐步向每個公共屋邨住戶免費提供每月20個指定袋，鼓勵住戶透過多做分類回收，盡量利用這些指定袋棄置每月的所有垃圾而無需使用額外垃圾袋，以達致減廢回收之效。

環保署的「綠展隊」和「綠在區區」營辦團體，亦會在全港各區的公共屋邨、「回收流動點」、公眾街市、公共交通站點(如港鐵站)等地方，舉辦減廢回收宣傳推廣活動，教育和鼓勵市民培養源頭減廢、分類回收的習慣。「大嘥鬼」社交媒體專頁亦播放KOL與「大嘥鬼」互動的故事短片，教育市民源頭分類、乾淨回收和善用社區回收設施。

除了在社區進行推廣活動，向學生推廣減廢回收亦是政府十分重視的一環。在今年3月，環保署透過教育局邀請全港中小學參與「回收＠校園」活動，迄今已有超過300間中小學參與。環保署的「綠展隊」、「綠在區區」營運團體以及環境運動委員會的「綠線通 — 環境教育支援服務計劃」亦協助學校舉辦宣傳教育活動，讓學生自幼培養良好回收習慣，帶動家人一起實踐綠色生活。