「綠在青衣」5月收集26噸再造物料　港鐵正物色其他車站

全港首個開設於港鐵站內的回收便利點「綠在青衣」早前開幕，港鐵常務總監楊美珍表示，回收點5月已收集到26噸可循環再造的物料，成績令人鼓舞。港鐵正物色其他車站，讓乘客乘車前後回收，鼓勵更多市民源頭減廢。

另外，港鐵前年開始陸續在65個車站更換LED燈，預料每年可減少1萬公噸二氧化碳排放；亦計劃在2026年底，引入逾30部電動巴士及增加充電設備，取代現有的柴油巴士。

議員盧偉國表示，內地廣泛以電動車作為公共交通車輛，技術成熟、價格便宜，促請港鐵加快推動環保的步伐。楊美珍回應時指，港鐵暫時傾向在資產到期時更換及引入新模式，若市場或價格日後轉變，港鐵亦可能作其他考慮。港鐵未來新建車站會引入環保設計及低碳元素，其中7個新車站已取得香港綠色建築議會的「綠建環評」暫定金級或以上的認證。

高鐵西九龍站候車區缺乏餐飲設施方面，議員楊永杰批評運輸及物流局「等運到」，最少要增設自動販賣機出售樽裝水或小食。運輸及物流局副秘書長李碧茜解釋，西九龍站入閘後B3層候車區屬內地口岸範圍，不屬列車營運範疇商舖或餐飲設施，需符合「一地兩檢」規定。當局正與內地相關單位商討安排，惟相關工作需時，加上並非完全由港方決定，難以說明具體時間表。