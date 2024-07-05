黃之鋒等6名初選案被告求情　代表大狀稱黃應歸類「積極參加」

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，6名九龍東初選參選人，今（5日）在西九龍法院（暫代高院）求情。黃之鋒代表大狀承認，黃是在保釋期間犯案，也曾提及國際游說，但強調他無參與組織初選，應歸類為「積極參加」。

今日展開求情的，是參加九龍東初選的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來。上述被告中，只有施德來是經審訊後被定罪，其餘5人均認罪。國安法第22條列明，各被告犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年，而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。

黃之鋒代表大律師李國威陳詞時承認，黃之鋒曾經請求外國支持，及到美國進行游說，但強調今次串謀計劃屬本土，沒有指控指牽涉勾結外國勢力元素，認為國安法第30條並不適用於本案。根據該條文，「與外國或者境外機構、組織、人員串謀，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援的，依照本法第20條、第22條的規定從重處罰。」

李續表示，黃之鋒認罪是最大求情因素。雖然黃之鋒有簽署「墨落無悔」聲明，但黃沒有組織初選，也沒有提供協助，他只是一個參加者，應歸類為「積極參加」者，至於量刑起點，則留待法庭定奪。庭上提到，黃之鋒因在2019年6月21日組織未經批准集結，在2020年11月認罪後還押，最終判囚13.5月。換言之，他是在法庭保釋期間干犯本案。

案件編號：HCCC 69,70/2022