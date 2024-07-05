知識產權收入稅務寬減條例刊憲　納稅人可申請「專利盒」優惠

政府今日(5日)在憲報刊登《2024年稅務(修訂)(知識產權收入的稅務寬減)條例》，修訂《稅務條例》(第112章)以實施「專利盒」稅務優惠，對通過研發活動而創造的具資格知識產權，為其源自香港所得的利潤提供稅務寬減，即日生效。

《修訂條例》生效後，納稅人可由2023/24課稅年度起申請「專利盒」稅務優惠。商務及經濟發展局表示，藉實施「專利盒」稅務優惠，鼓勵企業進行更多研發活動和推動知識產權貿易，鞏固香港作為區域知識產權貿易中心的競爭力。

《修訂條例》主要涵蓋以下5個重點範疇，其一涵蓋的具資格知識產權為專利、受版權保護的軟件，以及新的栽培植物品種的權利；具資格知識產權可以在世界不同地方取得註冊，其源自香港的相關利潤可以受惠於「專利盒」稅務優惠；特惠稅率定為5%，大幅低於香港現行的一般利得稅稅率(即16.5%)；具資格知識產權須由納稅人自行研發，若研發過程涉及收購其他知識產權，又或外判部分研發活動，則可享有特惠稅率的利潤額度可能須按比例減少；及企業要得到「專利盒」稅務優惠，有需要為它們的發明或新植物品種取得本地註冊。這個要求會在「專利盒」稅務優惠生效兩年後方會實施。