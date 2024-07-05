港大7.25起辦定期導賞團　8至9月再推遊客分流每日設配額

香港大學作為亞洲知名學府，吸引不少旅客及學生慕名前來近距離參觀並感受校園氛圍。港大今日（5日）表示，為保障師生學習環境，本月25日起將為參觀校園的遊客舉辦定期校園導賞團，遊客可在帶領下進行參觀，進一步了解港大。另外，因活動增加，港大將推行遊客分流措施執行配額及預約制度。

港大表示，25日起將為參觀校園的遊客舉辦定期校園導賞團。導賞團是遊客分流措施的一部分，旨在保護港大校園及為港大師生提供有利教學和學習的環境，同時讓訪客能探索校園及歷史。導賞團每節約1小時，行程包括參觀港大本部校園內不同法定古蹟，以及如陸佑堂等一些不對外開放的地方。訪客在學生導賞員帶領下，可以了解景點的歷史及資料，以至港大的整體歷史。

此外，因應校園活動增加，港大將於今年8月及9月期間推行遊客分流措施特別安排，一周7日包括公眾假期在內，均會執行配額及預約制度。遊客在周一至周日及公眾假期上午8時至下午6時30分期間到訪港大，須提前透過港大網上登記平台預約，並須視乎每節人數的配額情況而定。