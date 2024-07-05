擬禁加味水煙　業界憂生意大跌　倡設暫緩期讓酒吧及時轉營

政府早前公布計劃全禁另類煙、禁止薄荷味、水果味等加味煙，並表明禁止煙草產品加入味道的建議也會涵蓋水煙。香港酒吧業協會主席錢雋永今日(5日)表示，現時本港有約130間酒吧提供水煙，水煙佔酒吧生意約30%至40%，擔心若加味煙被禁，或會令生意大受打擊，建議政府設暫緩期以讓酒吧有時間轉營。而吸煙與健康委員會主席湯修齊則表示，認為水煙加了不同味道是「糖衣毒藥」，「唔忍心見到市民吸食一氧化碳的見死不救。」

錢雋永表示，大部分水煙都會加入不同味道，例如糖漿、士多啤梨糖漿、藍莓糖漿等果味效果，受女性或年輕人歡迎，現時部分水煙已不含尼古丁，建議不含尼古丁的水煙可獲豁免，讓青年「繼續chill」才會刺激刺醉消費。錢又稱，大灣區的城市大部分酒吧均有提供水煙，若真的禁止水煙，香港酒吧將流失該些年輕人的消費力，擔心若加味水煙受禁，將會令酒吧生意急速下滑，甚或令「5、6成的酒水錢都無埋」。

而湯修齊則舉例指，近期曾光顧過一間有戶外地方的餐廳，誤將加味水煙的味道當成飲品名稱，形容「水煙加咗呢啲味道，蓋過苦澀味和煙的臭味，真係糖衣毒藥。」他又指出水煙內含有的尼古丁比傳統煙草多，且其原料主要是燒炭，吸食水煙等同吸食燒炭裏面的一氧化碳，「唔忍心見到市民吸食一氧化碳的見死不救」，認為只要禁止加味水煙，對年輕人的吸引力便會大減。

他又引述研究數據顯示，現在吸食水煙的比例是0.6%左右，惟曾經吸食過水煙的大學生比例卻達24%；而政府報告亦指出，30歲以下及女性煙民，約70%會吸食包含水煙以內的加味煙。湯認為不用擔心禁止加味煙後會出現地下化情況，相信只要政府做足宣傳教育，執法有效，非法行為便可杜絕。