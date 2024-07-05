適齡學童進一步下降　議員倡吸引非本地生來港　中學推小班教學

本港適齡人口進一步下降，預計未來7年，即2024至2030年在香港居住的6歲小一適齡人口將會由49600名降至34100名，近期亦有小學宣布停辦。立法會教育事務委員會今（5日）討論有關事宜，有議員表示有辦學團體「自殺」，導致銜接未做好，當局則指學校停辦過程中，辦學團體與校方及家長溝通不足，而辦學團體能力參差，當局會非常關注。有議員則關注中學會否推行小班教學，又認為當局應開拓生源，接收非本地生來港入讀。

根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，教育局預計未來7年在香港居住的6歲小一適齡人口將會由49600名降至34100名。而在香港居住的12歲中一適齡人口預計從2024年的68300名下降至2030年的51500名。按原定計劃，教育局將逐步停辦4所有時限資助小學，其中3所已於2019/20學年開始停止錄取小一學生，並將於2024/25學年停止營辦；而餘下1所亦已於2022/23學年開始停止錄取小一學生，並將於2027/28學年停止營辦。在中學方面，由於預計到2025及其後年度，中一學齡人口持續下降的情況，現屆政府宣布暫停復位計劃，不會在2023/24至2026/27學年期間，把公營中學的中一每班派位人數還原至34人，適當紓緩學齡人口下降帶來的壓力。

教育局在2024/25學年，增加32所學校實施小班教學，2025/26學年，教育局又進一步安排另外9所學校實施小班教學。教育局已在2024年2月發信通知有關小學作好準備。屆時，預計將有接近9成半的公營小學實施小班教學。

議員梁子穎表示近來不止教育局殺校，甚至有辦學團體「自殺」，如玫瑰崗中學，詢問教育局會否加強管理，讓他們能做得更好。教育局局長蔡若蓮表示有辦學團體停辦安排不理想，而就最近孔教學院大成小學停辦一事，她指辦學團體與校方及家長溝通不足，教育局已即時介入，她又表示香港有近千個辦學團體，辦學能力參差，強調學校應該為學生提供良好的環境，如辦學團體沒有辦學能力，教育局會非常關注。

教育界議員朱國強稱，教育局表示中學不會落實小班教育，但教育界對此表示非常失望，他指學生精神健康需要關注，但中學一班有34個學生，老師亦很難兼顧。蔡反問指是否更少人在班內互動，「大家就會開心啲」，她指同學互動、群育發展對精神健康十分重要，稱並非所有問題都可以用小班解決，又強調公營學校班師比例1比11，比直資學校還小。

不過朱國強反稱1比11是「誤導」，反問「去到中學有冇見到一間學校1比11？」，他指如果沒有政策改善情況，弱勢社群的學校已經被殺校，導致家長沒有選擇。蔡若蓮回應指不認同弱勢社群一定去某一類學校，因學位分配根據校網，她又澄清人手比例並非班別的人數，而是老師人手。

議員劉智鵬詢問當局會否考慮中小學生接收非本地生，蔡若蓮指雖然中小學接收非本地學生在其他國家也存在，但香港是否有條件進行則需要思考，因香港的配套措施和政策制度和其他地方也不相同，她又表示如只為吸引大灣區學生，雖然可能增加學生數目，但也可能會製造其他問題。

針對空置校舍，蔡表示教育局會檢視未來在該區是否有學額的需求，如沒有需求，校舍會歸還給地政署、規劃署用作規劃用途。

另外，課程優化措施實施後的各核心科目的文憑試已順利於 2024年4月完成，朱國強表示，坊間擔心文憑試試卷會否「放水」，而課程和考評調整後會否導致學生學習範疇變少，詢問如何避免坊間誤解文憑試學述貶值。教育局副局長施俊輝表示國際社會對香港文憑是有很高的認受性，目前有超過600所大学認可文憑試資歷，而近140所內地高等院校也認可，強調文憑試認受性不會有改變。