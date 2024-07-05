打擊詐騙及洗黑錢行動拘30人　72名受害人損失4000萬

執法部門於6月16至29日期間，展開代號「曉光」執法行動，透過拘捕傀儡戶持有人而堵截騙徒以傀儡戶口接收或清洗騙案中的犯罪得益，以涉嫌以「欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，於港九新界拘捕21男8女本地人及1名內地女子共30人(19至73歲)，他們牽涉30宗詐騙案及洗黑錢案，涉款逾4,000萬港元。大部分疑犯為傀儡戶口持有人，疑曾提供自己的個人銀行戶口資料、或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口、予犯罪集團作處理犯罪得益之用。

案件涉及24男48女共72名受害人(15至74歲)，主要涉及網上購物、投資及求職騙案。年紀最小的15歲受害人為學生，墮入刷單求職騙案招至損失。最大一宗損失2,000萬港元，女事主為退休人士，墮入假冒內地官員騙案。

「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。