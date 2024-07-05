香港海關獲選亞太區副主席　計劃籌辦20項全球或地區國際會議

海關學院今日（5日）舉行結業會操。海關關長何珮珊致辭時表示，香港在國安法和《維護國家安全條例》下迎來了全力拚經濟、謀發展的最好時機她又祝賀82位見習關員通過23星期的嚴格入職訓練，成為香港海關一分子，肩負起守護香港的重任。

何珮珊又提到，香港海關於6月29日在布魯塞爾舉行的世界海關組織合作理事會會議上，代表中國香港獲選為世界海關組織亞太區副主席，由7月起正式成為區域代表，任期兩年。何續指，世界海關組織是一個獨立的跨政府機構，宗旨是簡化和協調海關制度和程序，提升技術範疇，改善運作效能，以及促進成員之間的合作，推動國際貿易發展。該組織現時共有186個成員，來自6大區域，而亞太區則有35個成員。亞太區副主席主要負責為推動地區發展議程，協調地區事務，引領成員應對各種挑戰，以及統籌地區策略計劃的制訂和實施。她表示，這項使命任重道遠，能夠在亞太區擔當如此關鍵角色，香港海關深感榮幸。

何提到，香港海關在24年前亦曾擔任有關職位，今次再度獲選，意義更為重大。她指出，從香港的發展機遇來看，香港海關在世界海關組織擔任亞太區代表，符合香港整體利益。在策略方面，香港海關可從領導層面推進與亞太區的夥伴關係，加強與東南亞國家聯盟的協作，甚具戰略意義。此外，香港海關期望透過擔當這個關鍵角色，維護多邊主義及推動國際合作，提高區域執法的成效，藉制訂議程和協作提升香港海關的能力，為香港作出貢獻。

何珮珊表示，在兩年任期內，香港海關計劃籌辦大約20項全球或地區國際會議、工作坊等，包括世界海關組織亞太區首腦會議及亞太區地區聯繫會議，所涉範疇涵蓋打擊毒品及私煙、打擊走私野生動物及電子廢物、反洗黑錢、促進性別平等、推動「智慧海關」發展，以及如何應對電子商貿急速發展所帶來的執法挑戰。另外，香港海關亦計劃讓本地青少年參與及協助籌備有關活動，以培養其國際視野。她表示，香港海關會竭力實踐出任亞太區副主席的願景和抱負，並藉此機會向世界展示香港的真實面貌，並充分體驗香港海關的好客之道。