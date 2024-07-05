人人期望再達到 多啦A夢無人機月尾維港「雲外看琴譜」

多啦A夢的可愛形象廣受世界各地人們喜愛。早前舉辦的全球首場多啦A夢無人機表演在維港上空上演，反應十分熱烈。主辦單位今日(5日)表示，計劃在本月20日於尖沙咀奉上第二場精彩匯演，還會加入全新內容，為觀眾帶來視覺盛宴。下周五(12日)還將開展《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，市民需要在網上提前登記，展覽將持續約1個月，下周二(9日)起可開始接受登記。另外，「100%朋友召喚鈴」活動還將延伸，東鐵線及輕鐵主題列車將停泊月台供車迷與市民參觀及拍照打卡。

多啦A夢主題的第二場無人機匯演，將在本月20日於尖沙咀星光大道近尖東的海域上空上演。主辦方稱，表演極受天氣影響，目前時間為暫定安排，將會視乎天氣而隨時作出變更或延期。1,000架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，而且表演還將有全新的內容奉上，為觀眾帶來全新的觀看體驗。

下周六(13日)起還將開展《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，此次展覽將有2個免費展區，届時現場還會豎立全球最高，達12米的多啦A夢充氣雕塑，同時還有可供免費參觀的「100%多啦A夢戶外展區」。市民和旅客需要注意，此次展覽將不設現場輪候入場，需預先於網上登記。下周二起市民將可透過Klook系統，預約展覽首周，即7月13日至7月19日的參觀名額，其後逢周二正午12時起，將開放預約未來一周的名額。

展覽將持續至8月11日，期間星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。主辦方提示，由於人流管制，戶外免費展區(一)及收費區持票人士，請提早到達會場，及至少預留30分鐘辦理入場手續。另一免費展區(二)「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並可沿文化中心方向離開。

另外，本月20日還將有「100%朋友召喚鈴」活動的主題列車在月台停泊，可供車迷和市民打卡拍照，東鐵及輕鐵主題列車較早前已分別由輕鐵、東鐵線及機場快綫開始行駛，包括東鐵綫沙田站以及輕鐵兆康站。「100%朋友召喚鈴」主題列車將會停泊於指定月台，讓各位粉絲與期間限定主題列車盡情打卡合照，詳情容將由港鐵公布。