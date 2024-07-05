駁回鄒幸彤涉顛覆政權案換官申請　法官指有信心公平審訊

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，已完成交付往高院的程序，將於高院審理。鄒幸彤早前申請換官，並指其中一名主審法官黎婉姫曾處理支聯會相關案件，不排除她會存有偏見。法官今（5日）頒判詞，拒絕鄒幸彤的申請。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。鄒早前表示，其中一名主審法官黎婉姫曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委，被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，可能閱覽過屬於公眾利益豁免權範圍的文件，不排除她會對案件存偏見，故申請黎官避席。

法官今頒判詞指，法庭對被告能夠獲得公平審訊有十足的信心。法庭必定恪守及履行司法誓言，單憑法理與證據判斷本案，不會受任何試圖干預法庭裁斷的內部或外部壓力所影響。客觀上，基於本法庭上述就「表面」（包括「潛意識的」）偏頗的裁決，根本不存在任何致使法官黎婉姫應迴避本案的正當理由，故拒絕申請。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，法官李運騰及陳仲衡均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。

案件編號：HCCC 155/2022