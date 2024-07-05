中銀港珠澳半馬明年初舉行　增補給品放寬截跑時間減輕賽事難度

去年為首次在港珠澳大橋上舉行有關賽事。

由中國香港田徑總會與中國銀行（香港）舉辦的「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2024/25」將於明年1月5日舉行。主辦方表示，今年賽事升格為「世界田徑聯會金級道路賽事」，相信會吸引來自世界各地的頂尖選手來港參賽。賽事設有8,000個名額，本地及海外跑手均可報名參加。另外，今年賽事截跑時間由去年2小時30分鐘，放寬至3小時；大會亦會增加補給品種類，讓跑手們可更輕鬆完成賽事，沿途享受「港珠澳大橋」 兩旁景色。

中國香港田徑總會主席關祺表示，總會一直致力發展香港跑步文化，去年就首次「港珠澳大橋」舉行賽事。他希望賽事繼續為香港及海外的跑手提供獨一無二的比賽體驗，在極具象徵性的港珠澳大橋上挑戰自我，與各地的精英同場較技，為香港注入更多活力。

中國銀行副總裁陳文就指，希望藉「中銀港珠澳半馬」，提升市民對身心健康的關注，為社會發放更多正能量，並進一步鞏固香港作為國際體壇盛事之都的地位。他亦提到，今屆賽事更加入慈善元素，支持保良局青年服務的發展，提升青少年環保及低碳意識，共同創造更美好的生活。

賽事報名日期分為兩期，其中公眾抽籤時間為本月25日下午2時至8月1日下午6時；報名人需年滿16歲，本地參加者報名費為550港元。總名次第一名可獲得最高1.5萬美元（折合約11.7萬港元）。