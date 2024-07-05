醫院引入機械臂輔助手術　提升膝關節置換準繩度　加快術後康復

膝關節退化問題隨人口老化漸變普遍。每兩名65歲以上長者，便有1名患有一定程度膝關節退化，病情嚴重者更有機會要接受膝關節置換手術。近年需要接受相關手術的患者每年約有1萬名，惟傳統手術有機會於切割上出現偏差。有私家醫院就引入「機械臂輔助全膝關節置換手術」，將傳統手術有近2至3成機會產生的偏差，控制在1度及1毫米以內，讓人工膝關節置入可以更為準確。專科醫生就指出，採用機械臂輔助進行有關手術，可以減低術後人工膝關節鬆脫及需要翻修的機率，亦可減少對軟組織的創傷及切割，讓病人減少使用止痛藥。醫生亦提到，每個人膝關節形狀、角度獨特，如能將人工關節放置於更準確位置，則可加快術後康復，並提升病人滿意度。

香港浸信會醫院骨科顧問醫生陳鍵仁指出，膝關節退化為最常見的退化性關節炎，因病人關節內軟骨組織退化導致磨損而引起，症狀包括疼痛、腫脹、關節發炎等。病情輕微者，一般可透過物理治療、藥物、關節注射等方法紓緩病情。若病人痛楚持續加劇，甚至出現關節變形及僵硬，則要考慮膝關節置換手術。他續指，要接受相關手術的病人每年有近1萬個，隨着人口老化相信會再增加。在傳統膝關節置換手術上，病人要照兩幅X光片，由醫生規劃手術；並利用手動儀器輔助，將關節磨蝕或損壞的部分切割，再置入人工關節。由於手術依靠人手進行，切割關節的準確度、韌帶及軟組織的平衡往往要取決於醫生的判斷。若切割的角度、厚度有偏差，則會影響放置人工關節的準確度。

浸會醫院引入一款機械臂輔助全膝關節置換手術。比起傳統手術，機械臂能提升切割準確度，並能精準平衡韌帶。新手術會透過電腦程式，計算出需要切割的角度及厚度，再由機械臂將輔助儀器精準放置，再由醫生進行切割；系統亦會紀錄病人膝關節韌帶及軟組織的鬆緊度。陳鍵仁就指，傳統手術有2至3成會出現約為3至5度偏差，會令人工關節壽命縮短，日後病人或會要進行翻修手術。他續指，新手術可減低術後5年翻修機率，亦有助讓人工關節更貼合患者原來的關節，加快康復速度，並提升病人滿意度；惟他亦提醒，由於未有足夠數據支持，若病人已置入人工關節而要進行翻修手術，則不建議利用有關技術。