當局申撥近14億推醫健通+　議員質疑開發成本高　功能重疊

當局打算擴展醫健通系統的服務範圍和開發新功能，用5年時間轉型為綜合醫療資訊基礎設施「醫健通+」，以配合和支援各項醫療政策。立法會財務委員會今日(5日)討論發展該系統所需的接近14億元非經常撥款。有議員指「醫健通 +」的許多功能，同醫管局的流動應用程式「HA Go」類似，冀當局節省資源；亦有議員指開發成本太高，價錢能否有壓縮的空間。當局表示成本高因醫健通系統的涵蓋面廣，造價已較新加坡同類系統為低。

議員楊永杰留意到，「醫健通+」當中的許多功能，如「e+預約」就同醫管局的流動應用程式「HA Go」非常相似，是否推出「醫健通 +」之後「HA Go」就會退役？或者將兩者合併，以節省資源的同時，市民亦毋須下載兩個流動應用程式。

議員陳永光指去年政府升級「智方便」只涉及1.9億元撥款，為何醫健通的提升工程的價錢近14億元？到底價錢有否壓縮的空間？當局有否同公私營市場或內地醫療部門的同類型資訊系統比較價錢，以確保公帤用行其所？他續指，醫管局專責開發團隊的員工成本要4.6億元，但當局同時又用6.3億元採購中介公司合約僱員和顧問服務。他要求當局交化醫管局的開發人手有多少，為何有自己的團隊，仍要採購外界的服務。

對於「醫健通+」要待2028/29年，才可支援首間中醫院查看中西醫跨專業的電子紀錄，他認為措施只會令私營的中醫診所，瀏覽跨專業的電子紀錄遙遙無期。他希望當局以病人福祉為重，盡快打破數據壁壘。

醫務衞生局副秘書長許澤森回應指，醫健通本身是一個綜合系統，跨越公私營醫療，包括醫院、診所和基層醫療的服務，涵蓋面較公營醫療服務的「HA Go」要闊好多。在功能整合上，只要醫健通做得的，不會在其他醫護相關的軟件重複，若果有系統功能無法整合在醫健通，亦會提供無縫連接，讓用戶只消一個介面就可用得到。由於「醫健通 」同其他功能相對單一的系統不同，它不是純綷的數據庫或靜態系統，而是集平台和非常龐大數據和功能的綜合系統。因此成本較一些開發項目來得要高，坊間難有類似規模的系統可以比較。不過新加坡的數碼醫療系統，其開發成本約40億港元，醫健通由開發至今的開支約11至12億元，加上今次申撥的14億元，合共26億元。他說有信心，會較新加坡的系統更成熟。

至於開發小組的編制，醫管局是60人的團隊以處理未來5年的「醫健通 +」計劃。由於當中超過160個項目，60人團隊不能應付。非核心的部分就透過市場協作同採購來處理。在中醫使用醫健通的規劃上，他說是一個重要的配置，鼓勵中醫業界在數碼醫療上多些參與，當局會研究在對接上打破數碼壁壘、開展協作。