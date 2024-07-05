再有新藥獲准在港註冊　罕見血尿症患者多個選擇

長期吸入過多污染物或導致體內基因出現突變，演變成罕見疾病，例如陣發性夜間血紅素尿症(Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria，PNH)，或稱陣發性夜間血尿症蛋白尿症。港府今日(5日)表示，再有一款新藥按簡稱「1+」機制的新藥審批機制獲批准在港註冊，該款新的口服藥用作治療陣發性夜間血紅素尿症，為病患者帶來更多醫治選擇。

上述用作治療陣發性夜間血紅素尿症的新藥，已獲美國的藥物監管機構批核。現時，在港府及醫院管理局推出的「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物(包括用以治療不常見疾病的藥物)」下，有一款藥物可醫治相同的臨床適應症。而該款新藥在「1+」機制下獲批在港註冊，將為病患者及醫護人員帶來更多選擇，增加市場競爭，並有機會減低採購成本。

「1+」機制於去年12月7日首次批准兩款治療癌症的新藥申請。該兩款癌症新藥是不同劑量的口服標靶藥，用作治療轉移性結直腸癌，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。截至今年7月3日，醫管局已有約30名病人使用在該兩款癌症新藥。

另外，政府於今年6月5日在衞生署成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心(「藥械監管中心」)籌備辦公室」，整體地研究並規劃適合本港的藥械監管和審批制度，並為成立「藥械監管中心」提出建議措施及步驟。