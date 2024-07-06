的哥停燈落車就地小解　網民 : 膀胱都控制唔到仲點控制架車

網上流傳一條的哥在燈位前便溺的車Cam片，片長58秒，顯示日期為本月5日晚上8時，片段開始見一輛的士駛至燈位前停燈，的哥隨即打開車門亮起「死火燈」落車，並向拍下車Cam片的貨車司機「耍冧」，隨後轉身背向貨車後，的哥疑當街「露械」小解，適時一名騎單車男子途至上址行人過路處，但他似未見的哥的驚人舉動；此時，貨車上兩男一女見狀即議論紛紛稱「你老鼠，你唔係喺度屙尿呀嘛？」，另一男子則說「咁都得呀！咁X急呀」、「癡x線你真係！」，另一女子稱「呢個黐線佬嚟呀，任何人都唔會咁做喇！」；由於燈號轉為綠燈，貨車司機遂切入慢線駛走，並向的哥稱「師父，你好嘢！」，片段亦到此為止。涉事的士頂燈未有亮起，未知車上有否乘客。據網民表示，事發地點在將軍澳區。

網民睇片後均對的哥的自私行為極度不滿，「人有三急擺埋一邊都算，畜生咁款响(響)馬路停低疴(屙)，依(𠵱)度香港黎架(呀)」、「自己個膀胱都控制唔到…仲點會旨意佢控制到架車…」，另有人笑謔的哥「憂則(優質)簡直係模範，有打燈有散(耍)冧」，「行前啲近巴士總站咪有公廁囉，洗乜喺度痾(屙)呀？」、「點急都吾系(係)系灯位開門就疴(屙)㗎」，亦有人指「可以分開告，報警 公眾地方行為不檢，報食環 公眾地方便溺，報交通 無估停車不依照交通燈號，飽哂」。