新界東醫院聯網紓緩治療服務　將擴展至非癌症患者

人生最後一程能否順其自然的度過呢?新界東醫院聯網推出紓緩治療，藉不同服務為病人或家屬提供支援，龐太的八旬丈夫生前曾接受約兩年的紓緩治療，龐太表示，丈夫在最後階段時也能完成一些小願望，在被照顧的情況下、有尊嚴及安詳的離世，沒有留下遺憾。院方指，目前紓緩治療亦需要輪候，但時間較短，僅需要數日。

新界東醫院聯網紓緩治療委員會聯席主席冼藝泉表示，紓緩治療的服務對象在初期主要是針對晚期癌症的病人，近年來也積極將服務拓展至非癌症患者，如末期慢性肺病、腎衰竭及心臟衰竭等。他們通過了解病人的意願、價值觀和期望等，作出最適合病人的臨終選擇，服務團隊主要包括醫生、護士、專職醫療人員及神職人員等。

聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧表示，現時沙田醫院與白普理寧養中心都有紓緩治療床位，沙田醫院有50張床位，白普理則有26張床位。初期服務是進行家居護理服務為主，平均2至4個星期會有專業人員上門探訪，病程後期則是1個星期會探訪一次，每次的探訪時間則最少會在45分鐘至1個小時，亦會視乎情況增加。

龐太的丈夫在81嵗時開始接受紓緩治療，83嵗離世，期間得到很多關心，護工也時常前來探訪，最終丈夫沒有遺憾的離開。她透露，丈夫在最後4個月時情況開始轉差，生活難以自理，臨終前4日入住白普理，期間還完成了小心願，她對丈夫在有尊嚴且舒服情況離世感到安慰。