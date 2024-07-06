首破地下製煙工場拘4男子　搗流浮山文錦渡兩倉庫檢逾億元私煙

香港海關於本周三(3日)展開行動，搗破一個位於文錦渡的私煙倉庫及分銷中心，並於流浮山一鐵皮倉內首次搗破一個極具規模的地下製煙工場，在兩處一共檢獲2050萬支私煙，包括950萬支盒裝、840萬支散裝煙及260萬支已損壞或不合規格香煙。人員亦搜出3.5噸製成煙草、製煙原材料及機器等物品，市值共1.2億港元，其中煙草應課稅值達8,200萬港元。此外，人員亦扣查3輛相信用於散貨的貨車，並拘捕3名貨車男司機及1名跟車男工人(29至46歲)，相信行動成功堵截大批私煙流入本地市場，並打擊不法集團收入來源。

關員早前鎖定一個私煙集團，形容該集團龐大、組織嚴密，活躍於新界區一段時間，經多個星期追查後，鎖定文錦渡一個貨櫃場及流浮山一間鐵皮倉庫，相信不法分子利用兩處儲存私煙。關員其後發現一個由泰國抵港、報稱運載木材的40呎海運貨櫃將運往文錦渡的貨櫃場，於是派員展開埋伏。3輛貨車其後駛至，車上司機及跟車工人隨即拆開貨櫃卸貨，關員見狀展開行動拘捕該4名男子，並在該貨櫃及其中一貨車上，搜出707萬支懷疑私煙。

人員其後再於貨櫃場內另外2個冷凍貨櫃及1個普通貨櫃內，檢獲3.5公噸煙草、240萬支盒裝煙、840萬支散裝煙及60萬支不合規格或有所損毀的懷疑私煙。由於檢獲的煙草可用於製造逾500萬支私煙，檢獲物品亦包括一批製造香煙的消耗品，以及大量較為罕見的散裝香煙，而用作裝放私煙的亦非一般常見的紙皮箱，海關人員懷疑位於流浮山的鐵皮倉庫另有內情，隨即趕往現場進行突擊搜查。

關員在流浮山鐵皮倉庫內發現一間大型組合屋，屋內有一條完整的香煙生產線，包括一批分別負責捲煙及包裝的大型機器，小量已製成的盒裝及散裝香煙，大批包括外盒、濾嘴、煙紙及紙盒等製煙原材料，以及大量製成但不合規格的香煙。人員到場時，相信由於煙絲已經耗盡，該條生產線並無運作，惟不排除私煙集團計劃將該批於文錦渡檢獲的煙絲運往現場，繼續生產香煙。

海關指，私煙集團在製煙工場投資巨大，檢獲的機器約值250萬港元，相信不法分子由外地走私有關二手機器組件，並由專業技術人員重新組裝及管理生產過程，估計生產線需要多名技術人員同時運作。此外，生產線所在的組合屋藏身鐵皮倉內，又以工業用隔音棉包覆，可以隔絕光線及機器運作聲響，加上不法集團主要在深夜進行製煙及散貨，以免引起外界注意。屋內部分器械又依靠鐵皮倉頂部太陽能板供電，避免因高用電量引起懷疑。而現場屬於平原，並無高地，亦加大執法部門監視難度。

4名被捕男子現已獲准保釋候查，海關將循私煙生產線機器組件、原材料的來源及走私途徑、兩個涉案場地的業主及租戶身份，以及涉案私煙在本地散貨流向等方向調查，並與外地執法機構合作追查案件，不排除有更多人被捕。海關指，涉事製煙工場生產線相信屬於試行階段，其質素並不穩定導致有大量不合規格的成品煙，加上現場衞生惡劣、欠缺監管，不排除吸食有關私煙會嚴重影響身體健康，呼籲市民切勿購買來歷不明香煙。