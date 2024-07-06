「港車北上」一周年　每7輛合資格私家車有1輛參加

運輸及物流局局長林世雄今日(6日)發表網誌，表示「港車北上」迎來一周年，截至上周，有超過64,000輛香港單牌私家車持有有效許可證出行，即大約每7輛合資格的私家車中，便有一輛參加「港車北上」。港珠澳大橋方面，在2018年落成啟用後，為粵港澳三地的人流、物流帶來嶄新路徑。截至今年4月下旬，經港珠澳大橋出入境車輛已突破了1,000萬架次。

當局與內地相關單位保持溝通，申請安排方面，今年6月增加至每個工作天接受400個申請。今年5月起，合資格的續期申請人可於網上提交續期申請。登記抽籤的時限亦放寬至60日。驗車安排方面，本港設立的「港車北上」車輛查驗中心增至3間，服務時間延長至晚上及周末。今年3月起，若申請人的內地電子臨時入境機動車牌證仍然有效，以及申請人和車輛維持不變的情況下，申請續期時可豁免再次驗車。今年2月起，預約申請及取消預約出行的期限亦已縮短。

市民可以透過運輸署的手機應用程式「香港出行易」中新增的大橋香港口岸車輛通關廣場的實時交通快拍，查看香港口岸情況。當局會與內地相關部門保持聯繫，密切留意大橋的運作情況，持續研究不同的優化方案包括返程預約事宜，並盡快推行可行的方案，。

貨運方面，大橋澳門口岸跨境貨物轉運站在去年8月開始投入運作。香港與澳門貨車可由香港經大橋，分別到澳門口岸轉運站交收貨物，以及香港國際機場內的物流設施交收貨物，讓業界更便捷地把運送貨物來往港澳，擴大客戶網絡，進一步促進兩地的經濟發展。截至今年5月，已有超過300輛香港貨車獲批准使用大橋運送貨物往來港澳。