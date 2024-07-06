香港學生創意表現不盡人意　建議學校改變傳統評核方法

本港教育制度並無專門課堂教學生施展創意，或令學生缺乏創意想像。香港中文大學教育心理系教授侯傑泰今日（6日）表示，香港學生的創意表現不盡人意；他引述國際調查指出，在60多個國家和地區中，香港15歲學生的創造力排名大約22位。侯認為，或是因學生會傾向考慮專業性及實用性，故太天馬行空的想法會很早刪去。要提高學生的創意表現，他建議學校將創意融入課程中，改變傳統評核方法；並鼓勵學生勇敢地表達自己的想法。

近期國際經濟合作與發展組織（OECD）發布了國際學生能力評估計劃（PISA），此計劃是關於15歲學生創造力的表現。結果顯示，在60多個國家和地區中，香港的排名約是22位；在PISA數學、科學及閱讀方面，香港一般高踞前5%至10%的位置，表現卓越。

在PISA創意測驗中，新加坡的學生平均得分為41分、南韓為38分、加拿大是38分、澳洲為37分，澳門則香港同為32分。不過，香港無論是來自富裕還是貧窮的學童，他們的創意表現都相差無幾，在全球成績較好的地區中，香港的教育均等名列榜首，侯認為這說明了香港教育系統在一定程度上，為所有孩子提供了平等的創意發展空間。

侯又指出，香港學生創意不足，或是因為大多傾向先考慮專業性及實用性。例如中國學生注重設計必須完全遵從日常所見的原則，所以不太會畫一些在天空或水裏行駛的火車。若要改善問題，他建議老師、課程設計者和考試評分專家需努力將創意融入課程；並鼓勵學生，不論他們的意念看來多麼不切實際或荒謬，也要勇敢地表達自己的想法。