海洋公園保育嘉年華逾3500師生參加　學生開心分享環保資訊

海洋公園今日(6日)舉辦「海洋公園保育聯盟2024頒獎典禮」暨「海洋公園保育嘉年華」，有逾3,500名師生一同參加，並在頒獎典禮上嘉許學生參加「保育聯盟」活動，在過去一年為環保作出的努力。聯盟其中一個活動「SGREEN回收在校園」，成功在過去一學年內，於聯盟學校收集了2,358公升塑膠、2.7萬公斤紙張和3,035公斤鋁罐。有參與活動的學生表示學到重用、回收及減少廢物可保護地球等資訊。

在過去一年，海洋公園保育聯盟舉辦了3項旗艦活動，包括「SGREEN回收在校園」、「低碳呀，唔該！日」和「城市自己挑戰賽2024」。而在「低碳呀，唔該！日」活動中，伊利沙伯中學舊生會小學分校更運用了水耕技術，在校內種植生菜，並把生菜分享給社區的長者。

除上述活動外，今日舉行的「海洋公園保育嘉年華」共有37間聯盟學校出席，通過互動遊戲攤位，展示學生們的保育計劃和環保成果。來自翠林邨浸信會幼稚園的K3學生曾巧殷表示，活動讓她學習到重用、回收和減少廢物保護地球，也很開心可以通過自己有份設計的遊戲攤位，與更多人分享這些資訊。