教育及職業展供逾2000職缺　逾40場升學就業攻略講座

第30屆香港國際教育及職業展今日(6日)開幕，將有逾千個來自本地、內地及世界各地的知名院校、教育機構在現場，提供有關升學、進修、職場培訓和就業機會等資訊。主辦方香港中華廠商聯合會表示，展會有助了解不同行業的發展前景，以及僱主對資歷和技能的最新要求。此外，還有數十個升學及就業專題講座，涵蓋多個主題。

升學方面，本届教育及職業展設有「海外及內地升學區」和「本地升學區」，有來自香港、內地和世界各地超過20個國家和地區，合共逾千家院校、教育機構及升學顧問，提供多種升學、進修資訊及生涯規劃策略，能為學生提供全面選擇；就業方面亦設有「職業廣場」，有超過50個政府部門和公私營機構，提供逾2,000個職位空缺及即場面試機會。入場人士亦可藉此認識各行各業的發展前景和了解更多香港就業市場的發展趨勢。

主辦方廠商會會長盧金榮表示，人工智能(AI)正在全球掀起新一場產業改革，對整個人力資源市場帶來深遠的影響。學生、求職者及在職人士可在展會了解不同行業的發展前景。另外，展會期間還有超過40場升學及就業專題講座，包括內地和不同留學熱門地的升學攻略、JUPAS選科策略及改選分析、搶手學科簡介以及如何透過MBTI選擇合適職業等。

第30屆香港國際教育及職業展開放時間為上午11時至下午6時，免費入場，地點位於會議展覽中心5G展廳。