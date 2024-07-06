近900間學校參與花木種植　39校獲頒綠化校園工程獎

康樂及文化事務署今日(6日)在九龍公園體育館，舉行綠化校園工程獎頒獎典禮，向39間學校頒發獎項，表揚其綠化校園工程，以及對綠化環境的貢獻。康文署每年透過「綠化校園資助計劃」提供現金資助，鼓勵在校園多種植花木。署方表示，計劃自2000年推出以來，參加的學校由最初的300多增至現時的接近900間。

綠化校園工程獎分8組，其中大園圃種植中學組冠軍為基督教香港信義會宏信書院(中學部)，而小學組冠軍則為光明學校；小園圃種植中學組冠軍為佛教何南金中學，小學組冠軍則是海怡寶血小學；園圃種植幼稚園組冠軍是東華三院廖恩德紀念幼稚園。至於植樹工程組冠軍則是粉嶺公立學校，園藝保養組別冠軍是博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校，東華三院廖恩德紀念幼稚園則是最具環保意念組冠軍。

康文署總康樂事務經理（綠化運動）戴婉君於頒獎典禮致辭指，「綠化校園資助計劃」是「綠化香港運動」的教育及社區參與活動之一，深受歡迎，參與的學校由最初300多間增加至現時接近900間；而校園的綠化工程水準亦不斷提升，成績令人鼓舞。她續指，參與種植活動的師生上下一心，令校園更翠綠幽美；部分工程更注入環保元素，有助加強學生的環保意識。

康文署自2000年推出「綠化校園資助計劃」，每年均透過計劃提供現金資助，鼓勵更多綠化校園活動和花木種植，增進學生對園藝的興趣和認識，美化校園環境。資助計劃的對象為本地中小學、幼稚園和特殊學校，並設有綠化校園工程獎，以嘉許表現優異的學校。