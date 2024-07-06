議員見劏房戶　收簡約公屋和取締劣質劏房意見　冀有搬遷費增設冷氣

香港的不適切住房現象亟待改善，「解決劏房問題」工作組將於8月向政府提交報告，提出可行有序的解決方案。今日(6日)有議員與一批劏房戶對談，收集有關簡約公屋和取締劣質劏房的意見。有劏房戶表示簡約公屋只是暫時居所，冀可提供搬遷費和增設冷氣機，又憂慮租約期滿但仍未獲派公屋，希望居住期限能具彈性；以及建議組織實地參觀，讓住戶掌握新社區的環境和交通狀況。取締劣質劏房方面，認為面積少於7平方米的單位不宜出租，然而規管也不能太嚴，畢竟劏房仍有一定的需求。

現正接受申請的簡約公屋第一期，分別有元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4400個單位。議員鄧家彪表示，只要輪候公屋達到3年就合資格申請，租金水平約莫是公屋的9成，內裏無冷氣，但有熱水爐，居住環境一定較劏房好，況且有社區服務機構負責營運，協助小朋友轉校、幼兒託管、就業輔導等。有劏房戶表示選擇入住那個簡約公屋項目，需考慮買餸、上班和上學的安排，建議組團實地參觀讓住戶掌握實際情況，好過單憑圖片或相關資訊的描述。他們又指入住簡約公屋若自行安裝冷氣機，將來遷出就要花一筆拆除的費用，而拆下冷氣機又未必適合將來的居住環境，因此建議簡約公屋宜增設冷氣機。

談到不適切住房，鄧家彪指政府擬立法取締劣質劏房，並考慮訂立登記名冊，讓只有符合條件出租的劏房方可載入名單。然而「劣質」的定義仍待議，但不外乎是無窗、欠缺通風、天花或牆身有嚴重石屎剝落、廚廁合一、防火安全問題、嚴重鼠患或蟲患和居住面積太細等。

大體而言，出席的劏房戶都認為劏房面積少於7平方米不宜出租。有劏房戶認為香港劏房為數眾多，幾乎各區都有，政府難以徹底掌握情況，建議應改由上門跟進劏房戶的社工或社福機構，向政府提供資料以訂立不宜出租的劏房名單。

在九龍城道租住劏房的洪女士指，她與丈夫和三個兒子，一家5口擠在面積200呎的蝸居，不計水電雜費月租5500元。由於位置近大馬路，塵多嘈雜，且有老鼠從抽氣扇爬入，居住環境極不理想。她說考慮到兒子的返學情況，會選擇牛頭角的簡約公屋項目，她說已輪候公屋多年，擔心將來入住簡約公屋期滿但又未獲分派公屋，盼簡約公屋的租住合約能有彈性。她同意政府對劏房作出適度規管，但措施不可太過嚴苛，事關每年都有許多新來港人士，對廉價的劏房還是有相當的需求。