港男錘殺賣淫女判22年半求減刑遭拒　官指對社會造成嚴重負面影響

一名現年47歲擁有博士學歷的香港男子，去年三月在澳門持鐵錘殺害1名當地賣淫女子，被初級法院以加重殺人罪名判處22年6個月徒刑。男子不服量刑，提出上訴，請求減刑至18年以內。中級法院近日裁定駁回上訴，維持原判。判決內容指，疑兇的行為對社會安寧及法律秩序造成極其嚴重的負面影響，且對被害人的生命造成不可逆轉的侵犯，原審法院的量刑符合犯罪的一般及特別預防要求，不存在過重的情況。

男子在案發前是一名無業人士，主要靠賭場提供的免費食物，以及從事「扒仔」討取打賞過活。案情顯示，去年1月，疑兇與從事性工作的被害人約定性交易。但到賓館後，由於被害人不滿疑兇的衞生儀容和價錢問題，雙方無法成事。之後，被害人多次要求疑兇刪除聯繫方式。之後疑兇在其他性交易時，發現性工作者的收入較高，遂計劃搶劫並殺害被害人。在實施計劃前，嫌犯曾在網上搜尋人體要害部位及擊打方法，並記錄犯罪步驟，保存在電腦檔案中。

在去年3月9日，疑兇得知被害人獨自在某賓館從事賣淫活動，於是約定翌日與其性交易。當晚，嫌犯攜帶鐵錘前往賓館。在完成性交易後，嫌犯尾隨被害人進入洗手間，用鐵錘擊打被害人的頭部，導致被害人頭腦爆裂慘死。為毀滅證據，疑兇將作案工具、被害人的手提電話、賓館的枕頭和毛巾以及被害人的行李箱分別隱藏或丟棄。他還從該行李箱中盜取100元現金。至3月14日，男子被羈押。

在初院審訊時，港男認罪，以加重殺人罪名判處22年6個月徒刑。他提起上訴，請求減刑至18年以內。檢察院則認為，加重殺人罪的法定刑期為15至25年，目前的量刑屬適當，應予維持。