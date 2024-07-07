中學生只重學習忽略精神健康　理大與機構推計劃助建開心校園

香港理工大學與浸信會愛羣社會服務處推動的「疫後正向心理健康-共建療癒校園」計劃，共有8間中學參與，近千學生參加。計劃旨在疫情後，為香港師生共建輕鬆的校園環境，讓他們有空間認識和表達自己的情緒。理工大學應用社會科學系助理教授黎可欣今日(7日)在電台節目表示，疫情後進行的中學生精神建康調查，發現不少學生只注重學習，忽略個人精神健康，冀計劃提高學生對精神健康的認知。

計劃中，由學生決定如何建立開心校園，與社工設計藝術裝置，裝飾校園，讓學生透過參與決策，學識及早規劃，解決問題。另外，有參與計劃的老師指出，學生在課室內加設咖啡室，與老師同享食物及交流，同學感受到關心，加強師生關係。

精神健康諮詢委員會主席林正財在同一個電台節目表示，學童輕生個案回落，但不代表現已解決，全世界青少年面對的挑戰增加，包括社交媒體、人際關係及家庭問題等，壓力不少，要建立開放校園，讓學生遇到問題時，可以找到老師、社工甚至同學傾談。林續稱，希望校園多舉辦精神健康活動，訓練更多輔導員等，鼓勵朋輩支援。