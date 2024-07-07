批花公帑設打卡點效果差淪笑話　葉劉：應改善大嶼山基建拓旅遊

「南大嶼生態康樂走廊」計劃正進行公眾諮詢，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀認為政府只要願意花點公帑，改善大嶼山基建，善用離島天然美景推動旅遊，較設立那些花費公帑，供人們「打卡」為主的人工化藝術裝置，更符合「香港無處不旅遊」的真正理念。

一直推動發展離島旅遊的葉劉在社交平台貼文，她指「打卡」點部分展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話，令人啼笑皆非。如此一來倒不如善用香港天然資源，以自身美麗景點作優勢、改善大嶼山基建和交通設施，完善相關配套來推動旅遊，效果必定實在得多。

她與黨友到訪大嶼山南區鄉事委員會，聽取當地人士對「南大嶼生態康樂走廊」計劃的意見，引述鄉事會主席認為首先要發展長沙碼頭。因為南大嶼道路狹窄，興建碼頭後不但方便居民從水路往返，亦可吸引更多旅客從水路前來南大嶼觀光。其次南大嶼公路非常狹窄，不少彎點路段需要擴闊；交通方面則建議政府應該盡快興建兩條隧道，打通大嶼山東面和西面。東面隧道由梅窩一直連接至東涌大蠔灣，此走線可避開愉景灣，方便大嶼南北的來往。

鄉事會主席又指居民素來希望政府在西面興建一條隧道，連接石壁和大澳，認為此舉對發展大嶼山旅遊有極大幫助。同時他更指出大嶼山有很多風景宜人的外島，建議不妨發展一小時「外島生態圈」，不論對外國或內地旅客來說，都是具吸引力的特色旅程。葉劉亦表示認同有關建議。

她又指鄉事會主席對政府在沒有經諮詢下，將許多村民的農地規劃成「保育地」感到失望，指政府把村民87%農地規劃作「保育地」，村民根本無法發展，即使從事小生意、搞市集甚至開設士多均不可，更甚是政府毫無賠償，故希望政府能改變決定，或者容許居民從事不會破壞生態的商業活動。當年政府傾向將接近10億港元的「大嶼山可持續發展基金」撥款予當時泛民保育組織，村民卻完全沒有渠道申請；現時村民希望當局可以放寬或簡化該基金的申請條款，讓他們得以積極參與發展及保育大嶼南；並容許他們這提出一些能夠結合生態、旅遊及康樂等項目。

此外，村民亦建議增加水口村及長沙沙灘泊車位置；位處偏遠的大浪村，現時有37個住戶每日只靠非正規及貴價小渡輪來往長洲，或者以山路往返其他地區，當地村民建議將現有碼頭改造成類似芝麻灣般較為設備較為完善的碼頭，以及擴建大浪至龍尾山陡峭的路段，方便長者出入。

鄉事會亦反映水牛滋擾的問題，指現時大嶼山據稱大約有240隻水牛，都是昔日農民棄耕後遺下來的。水牛自由自在生活本來沒大問題，可是隨着愈來愈多人餵食牠們(就是像最初部分市民餵飼野豬、野猴)，久而久之水牛在馬路聚集，容易產生意外，據聞牠們更曾經撞毀汽車。村民希望政府修改法例，將水牛跟野豬、野猴及野鴿等一同納入「嚴禁飼餵條例」當中，禁止市民餵飼水牛，以免產生意外。

現時大嶼南時共有5個海灘，鄉事會反映當中下長沙、塘福海灘經常因救生員人手不足而關閉，人流疏落下鄰近店舖亦暫停營業。因此村民希望康文署能靈活安排調配人手。讓沙灘維持正常開放，帶動當地旅遊業。村民亦投訴年費900港元的禁區紙限制甚多，很多居民因不便而不願申請。