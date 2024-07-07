調查指9成劏房戶居所太熱感不適　有鐵皮屋達41°C

炎炎夏日，本港今年平均溫度偏高，對於居於劏房的基層而言更酷熱難當。香港社區組織協會(下稱社協)發布《劏房租戶暑熱生活及水電費狀況調查報告》，反映暑熱下劏房居民的困難及需要，調查發現有劏房戶室內氣溫高達攝氏41度，90%受訪者因居所太熱感不適，當中逾30%人感到暈眩等，75%受訪者指業主疑濫收水費，而劏房需付月入近半繳交租金連水電，創近5年同類調查新高，社協建議恒常化改善家居計劃，設劏房水電津貼，支援低收入劏房戶增設「抗熱物品」例如遮光窗簾、隔熱板等，助他們渡過炎夏。

本港現有超過22萬人租住包括木屋、天台屋及劏房等不適切居所。社協在今年6月至7月期間進行年度調查，訪問308位劣質居所租客，了解頻繁的酷熱天氣帶來的身心影響及水電費用情況。同時在 本月1日至6日期間，量度合共14個天台屋、籠屋及板房的氣溫。結果發現，14個單位樣本中，平均氣溫高達攝氏30至41度，即使開冷氣，溫度仍很高。

其中深水埗天台屋及觀塘鐵皮屋室內溫度高於室外，鐵皮屋較天文台小暑(7月6日)的平均溫度高出 7 度。調查顯示，9成受訪者因居所太熱而引致身體不適，包括情緒不穩(60%)、失眠/睡不好(83%)、皮膚問題(53%)及暈眩(34%)等。95%受訪者認為，即使在晚上亦感受到高溫。

調查發現，受訪者的每月家庭入息中位數為1.1萬港元，遠低於全港的2.12萬港元，基層赤貧如洗，住屋開支壓力沉重，租金連水電費用佔入息中位的47%，創5年來同類型研究的新高。調查發現劣質居所的面積中位數為 110 呎，有約一成受訪者的家中沒有窗戶，47%受訪者因「窗戶太小」或「對流不足」而認為開窗無助降溫。

社協建議，政府每年派發劏房水電津貼，或水電機構在政府登記劏房後，可以在水電費方面，可以以劏房除開戶數後的用量計算用量及收費，以免劏房永遠是最高用量收費；清晰定義劣質劏房客觀數值評定單位通風值，公開不合格的劏房名單，列明違規事項，例如「沒有窗戶」，避免劏房住戶誤租單位。當局亦應制定能源補助，支援低收入劏房戶增設「抗熱物品」例如遮光窗簾、隔熱板等，助他們過度炎夏。