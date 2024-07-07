兼善里重建在即　原居民變身導賞員　口述歷史盡訴人情味

深水埗兼善里重建在即，有機構今日(7日)邀請已遷出的居民及小店店主重回社區，一同舉辦「想見你．兼善里」活動，並舉行開幕禮。活動可讓大眾透過攤位和集體遊戲等，又讓原先的居民變身導賞團，並口述歷史與參加者互動。參加者透過展覽回溯歷史，親身走進社區，感受兼善里人情味滿溢的社區氛圍。

兼善里兩旁21座樓高8層沒有電梯的大廈在1959年落成，是當年九龍最早的高樓大廈式發展項目，而兩旁地舖設於沒有車輛行駛的巷里內，中間的通道即為兼善里，成為了居民認識結緣的公共空間。明愛基層組織發展計劃舉辦今次活動，由街坊及小店擺放不同檔攤，重現過往熱鬧的社區，而參加者也可享用街坊預備的家鄉咸湯圓、透心涼涼粉和巧手蛋糕，品嘗小店馳名的炸雞翼、車仔麵和蝴蝶酥。

街坊阿鴻表示，過往他幫忙水電工程、體力勞動等社區事務，今日他搖身一變成為導賞團團長，讓參加者一睹街坊合力修補樓梯、填堵老鼠窿及清理天台雜物的成果，並親述「有人願意開始行多一步，社區就開始有正面的轉變」的經歷。

婦女義工詩詩也分享了自己未參與社區事務之前「人唔識、地唔熟」，生活枯燥乏味，但她自從學懂護眼知識，積極參與關注劏房學童眼睛健康的社區教育工作後，不單能幫助其他劏房家庭，更認識到社區內的一班好姊妹，分享心事，紓緩工作和生活上的壓力。