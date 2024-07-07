高官議員常外訪　芬蘭教育得個講

本港教育經常被詬病為「填鴨式」，除了要贏在起跑線，學生只着重「死背」，不懂融會貫通，故此「高分低能」之名不脛而走；有調查發現，比起教育制度，父母壓迫更令學生受壓。《東呼即應》請來曾體驗芬蘭「愉快學習」教育模式的人士，拆解兩地教育不同，10個月的體驗醒悟「我不必完美」，變得更自信、健談及大膽。有教育人士指，芬蘭教育制度有值得借鏡之處，但不能全部「照搬」，要考慮大眾對學校的期望，以及家長的想法。

日前有機構公布調查發現，不少小學生認為考試並非壓力主要來源，家長不了解子女情緒導致雙方難以溝通，才是問題所在。港官及議員多年來均曾外訪芬蘭，考察該國着重「愉快學習」的教育模式，現任教育局局長亦於年初再外訪芬蘭，但香港學生距離「愉快學習」的教育模式依然是遙不可及。

在香港讀書的Yuki，高中時鼓起勇氣，參加AFS國際文化交流計劃，選擇到芬蘭體驗，在當地交流的10個月，她可根據興趣選擇想讀的高中課程，不但增廣見聞，更認識一班良師益友，寄宿家庭成員及教師亦指導及陪伴她成長。她憶述當時可以自己選擇喜歡的課程，時間表可由自己安排，她當時選擇了體育、音樂、視藝及營養學，於音樂課學習彈結他、彈琴，甚至打鼓。她表示，這樣的機會在香港讀書較少，而且當地學生中午12時或下午2時已放學，除了學業亦有其他不同活動，相比之下本港學生壓力就大得多。

遠赴芬蘭後回港，Yuki最有感是於當地學校或寄宿家庭經常聽到的一句「你不必完美」，回望自己於本港讀書時經常會因做錯題、默書測驗成績不如理想就不開心，她意識到自己人生的「容錯率」頗高，「其實我可以做錯事的」，自此她覺得自己變得更自信、健談及大膽，想多嘗試不同東西。

AFS執行董事詹秀霞表示，招募交流生並非針對學習能力及學術成就，主要考慮學生心理質素能否接受10個月一個人在外國接受新環境的挑戰。她指，目前本港出生率較低，變相減少競爭，考試制度上固然可作改善，減少學生壓力，但制度更改需時，而家長看法亦同樣重要，學生壓力往往與家長息息相關。

詹秀霞又提到，近年受疫情影響，不少學生因為上網課而變得內向，與外界溝通的熱誠及技巧都大大減低，建議家長放開手，減少對子女的監管，反而對其成長會更有幫助。

長沙灣天主教英文中學老師何海濤亦表示，在芬蘭學校與學生聊天，感覺到他們每日上學都很開心愉快，不會因分數高低而有壓力，功課又少，於是學生有空間發展個人興趣、提升個人技能，老師亦很重視學生開心與否，因此學生每日上學都是一種享受；反觀本港教育，則始終太看重成績，成績較差的同學經常被標籤、打擊其自信，因此學業成績稍遜的學生慢慢都會不想上學。

不過何海濤指，芬蘭教育雖有值得借鏡的地方，但不可以全部「照搬」到香港，因為兩地教育環境相差很大，大眾對學校的期望也不同，家長普遍很看重學生讀書成績，在香港實行芬蘭教育有難度。