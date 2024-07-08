垃圾亂丟隨處便溺　紅磡旅巴場淪臭域

紅磡道一個旅遊巴咪錶停車場，在咪錶位置的石壆上堆積了大量垃圾。

旅遊巴咪錶停車場淪垃圾便溺場！本港自去年與內地全面通關後，訪港內地團驟增。有市民向東網舉報指，作為內地團用餐熱點的紅磡，一個專門供旅遊巴停泊的政府咪錶停車場，近期垃圾堆積如山，部分缺德司機竟將飯盒、水果、盛有尿液的膠樽棄置在停車場內，甚至在該處大便。惟他投訴後始發現政府部門互相卸責，場地無人清理逾三個月，導致臭氣沖天，嚴重影響居民生活，盼當局加強執法，票控違例人士。

「見過啲司機喺度痾屎，明明轉個彎已有廁所，真係離晒譜！」紅磡道與庇利街交界的巴士咪錶停車場，近日遭受部分旅遊巴司機亂棄飯盒垃圾，甚至有人公然排便，衞生環境惡劣，居民王先生三個前已向食環署投訴，卻發覺部門之間互相「卸賻」，令該處淪為無王管地帶，惡臭熏天，嚴重影響居民生活以至本港形象。

近年本港與內地通關後，內地團轉趨活躍，王形容每天都有十多輛旅遊巴接載內地團到場，團員到附近用餐，旅遊巴司機則會購買飯盒回到車上享用。然而，部分缺德司機疑懶惰，竟將吃完的飯盒直接丟在車後的路壆上，其後有司機模仿，令該停車場後方位置堆積大量飯盒及垃圾，甚至有疑似盛載尿液的膠樽，在日曬雨淋下發出陣陣惡臭。

東網記者早前曾到場視察，發現該停車場豎立咪錶的石壆位置，分布一堆又一堆垃圾，走近看才發現是飯盒，也有食物殘渣、發霉的橙，也有人遺下一札香，以及一些印有香港字樣的紀念品紅色包裝盒。

記者向現場兩名司機了解，其中一人直斥相關人士行為離譜，指接載內地團的司機均為本地人。他指有公德心的港人都不會亂拋垃圾，而他目睹如此惡劣的衞生環境，會考慮另覓停車地點。記者亦發現停車場的部分牆壁上被人塗上標語，要求旅遊巴司機請勿在此丟垃圾，部分更附有粗口咒語，反映該現象惹來守法的司機不滿。

上述停車場屬於公共地方，停車場出口處已有一個垃圾桶，卻無人走出來丟垃圾。政府去年修訂《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》(第570章)(《定額罰款條例》)，由去年10月22日起，亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行，定額罰款調高至3,000港元。

王更透露，他曾親自向食環署的掃街清潔工人查詢，獲對方通知指該處並非其職責範圍故不會進場打掃。他亦向食環署投訴多時，獲回覆稱場地屬運輸署管理，食環署不會派員打掃。王指，任何人在公共地方亂拋垃圾可罰款3000港元，「食環派人放蛇捉啲司機亂拋垃圾，起碼可以警告下啲人，唔係而家咩都唔做！」

運輸署發言人回覆指，涉事停車場由該署負責管理，今年以來(截至6月11日)收到共8宗有關該處垃圾堆積的投訴，並已派員實地巡查和跟進，清理工作亦已完成。署方已在停車場當眼處張貼禁止亂拋垃圾的告示，並已聯絡相關部門，協助進行衞生執法事宜。

食環署今年(截至6月11日)共接獲3宗，涉事地點有垃圾堆積的投訴，並已轉介運輸署跟進；經修訂的《定額罰款條例》生效至今(截至5月31日)，就於公眾地方亂拋垃圾罪行共發出約16,500張定額罰款通知書。