東方日報A1：打卡點淪笑話　敗家又羞家

經濟復甦緩慢，政府早前推動夜經濟及18區日夜都繽紛，更耗公帑在各區設置「打卡」點，以吸引旅客消費，但部分「打卡」點卻被外界恥笑，例如於東九文化中心外設置的LED玫瑰花海曾因全白色而被譏似靈堂。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀亦指「打卡」點部分展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話，令人啼笑皆非；議員江玉歡亦認為單靠「打卡唔能夠令香港發達」，更重要的是如何與周邊商戶產生協同效應，才可有效帶起經濟。

「南大嶼生態康樂走廊」計劃正進行公眾諮詢，一直推動發展大嶼山旅遊的葉劉昨在社交平台貼文，除批評部分「打卡」點的裝置外，更認為政府只要願意花點公帑，善用香港天然資源，以自身美麗景點作優勢、完善相關配套來推動旅遊，效果必定實在得多，亦較設立那些花費公帑，供人們「打卡」為主的人工化藝術裝置，更符合「香港無處不旅遊」的真正理念。

實際上，去年施政報告亦提出邀請各區地區青年社區建設委員會，為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議，民政事務總署亦向18區額外撥款100萬元支持政策。然而部分「打卡」點惹起非議，例如東九文化中心外階梯設立造價為50萬元的LED玫瑰花海布置，3月底一推出就「成功引起大眾關注」，網民笑謔其設計似「靈堂」，其後未知是否主辦單位留意到網民評論，用帆布將花海遮蓋，隨後再把部分白花換成粉紅色及橙色，惟仍有不少網民認為是浪費公帑。

除了「花海靈堂」外，今年情人節起在多區展示的巨型紅心設計藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」，獲盛事基金資助780萬元，作為「文化藝術盛事基金」的頭炮盛事，其作品質素則備受爭議，被批評其資助金額過高，更有學者於受訪時指是「花上700幾萬製作一個醜陋大笑話。」

康文署亦在3月底在維港兩岸設置多個大型戶外藝術裝置，當中就包括斥資5,000萬元，與國際藝術團隊teamLab合作舉辦光漣活動，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」，免費讓市民預約參觀，雖然今次活動反應熱烈，而且亦普遍正面，但亦有聲音認為不應免費開放，議員江玉歡當時曾指可參考新加坡及其他地方的teamLab展覽，均需收費100至200元，亦得到不少網民和應。

至於現正在中環海濱舉行的「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內其中一個充氣展品「埃及吉薩金字塔」，亦被網民笑指似「遮屍體帳篷」。

江玉歡指藝術是見仁見智，但由政府投入公帑的活動，則應有一定要求，相較「量」之外，「質」更為重要，而過去已進行多次戶外展覽，應多聽市民及旅客的意見。

她直言單靠「打卡唔能夠令香港發達」，更重要的是如何與周邊商戶產生協同效應，以多次舉行戶外活動的中環海濱為例，其實周邊地區商戶甚少，認為選址不應只局限於中環海濱，亦可考慮大館、PMQ等附近有不同商戶的地方，才能做到帶起經濟的效果。

對於發展生態遊，她指如香港發展生態旅遊，有特色之餘亦要確保有質素，仍停留在小學生去旅行、「摘吓荔枝」的級數，相信難以吸引旅客。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：