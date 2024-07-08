東方民調：機場壞腦頻頻停電　國際形象丟臉

本港近月接連發生重大事件，機場因電腦故障導致航班資料無法更新，同日中電又發生電壓驟降令多區停電；早前廣華醫院新建大樓亦因停電影響手術，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，事件反映本港民生、基建、醫療等關鍵設施一團糟，供電不穩設備老化、機場危機管理不足、醫療系統千瘡百孔。受訪者歸咎政府監管不力，以致關鍵設施薄弱，不但影響市民生活，更令國際形象受損，形容香港大倒退。

中電電力事故頻生，包括於6月23日凌晨本港多區出現電壓驟降，懷疑架空供電系統受到不穩定天氣影響而引致。政府指穩定的電力供應非常重要，機電署已成立小組調查，而中電也必須查明事故原因，提交詳細報告。另外，香港國際機場同日亦發生電腦故障，航班顯示系統未能運作，政府指事件「不應該發生」，機管局必須留意系統的適配性，指作為航空樞紐要有「世界一流」的水平。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問341名18歲或以上市民，結果顯示，對於本港11日內發生兩次大停電，中電上半年至少7次停電，36%受訪者感供電穩定性下滑；34%受訪者指，反映設備老化；26%受訪者直指影響市民生活。政府與電力公司簽訂《管制計劃協議》，懲罰機制未涵蓋電壓驟降，47%受訪者批評政府監督制度欠成效；35%受訪者認為須加強懲罰機制；13%受訪者直斥欠阻嚇力。

機場顯示屏失靈，職員用白板手寫航班資訊，再揭後備系統不銜接，59%受訪者批評危機管理不足，倒瀉籮蟹；32%受訪者認為影響國際形象；5%受訪者直指令旅客失信心。

廣華醫院重建啟用僅約一年，手術室發生電力事故，45%受訪者批評公院千瘡百孔，急需改革；32%受訪者質疑硬件淪為豆腐渣；16%受訪者坦言對公院失信心。接連發生醫療事故，女童縫針後心跳停頓、病人被插錯胃喉，45%受訪者擔心醫療專業逐漸消失；37%受訪者認為公營醫療系統管理須改進；15%受訪者不滿公院事故頻生。

香港問題多多，43%受訪者歸咎政府監管不力，關鍵基建設施薄弱；26%受訪者直指人才流失，青黃不接所致；24%受訪者更形容香港大倒退；5%受訪者擔心影響經濟發展。