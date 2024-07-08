充氣奇蹟策展人冀原作者來港參觀　了解AI作品實體化需微調

中環海濱舉行「SummerFest中環夏誌」戶外活動，3日已吸引超過12,000人到場。策展方呼籲市民親身到場參觀感受，不要只在網絡上看圖片。中環夏誌策展人Grace表示在傳媒報道後仍與原作者保持聯絡，對方對事件感到不開心和憂慮，策展方希望她盡快抽時間來港，親身觀察裝置。

早前原作者國際知名AI藝術家@joooo.ann（Joann）回覆傳媒查詢時，批評展品非常醜陋及比例不好，要求停止展覽。Grace今早（8日）在一個電台節目提到，今次展覽屬二次創作；展方在今年3月聯絡Joann，她同意展品是受其啟發，展方完成實體作品後亦有發送照片給原作者，對方看後沒有提出反對。Grace又指，展覽與原作者之間沒有金錢交易，但由於原作品是AI，實體化時需要進行微調設計時。

對於網絡流傳的照片，金字塔被打了綠色燈光。Grace相信該照片是在進行燈光測試期間拍攝的，只是未完成的作品。而另一件展品充氣「巨石陣」亦被指像「白色墓碑」，Grace就澄清裝置設計為Joann的原意，形容設計「天真可愛」、「很青春」，亦是以家庭為目標參觀者，讓小朋友「放電」；若對白色敏感，純屬個人喜好問題。她希望市民親自到場參觀，不要活在網絡世界。