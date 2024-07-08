政府明年5月收回大欖隧道　議員及的士業界盼減價紓緩交通

政府將於明年5月收回大欖隧道專營權，其後會重新釐定收費。現時該隧道私家車收費每程達58港元，被指收費昂貴，有消息指，當政府收回隧道後擬定多個不同收費方案，包括分非繁忙、一般及繁忙3個時段，收費由20至45港元，另外有兩個固定收費方案，以及維持現有收費不變。有立法會議員盼大欖隧道減價，認為有望紓緩屯門公路擠塞情況。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在一個電台節目中指，擬定的大欖隧道收費，非繁忙及一般時段收費差距不明顯，對車流引導作用有限，建議日後只需分兩個時段收費，而繁忙時間收45港元、非繁忙時間收20港元，相信會有一定分流作用。他又相信，減價不會令大量車輛湧往使用大欖隧道，不過他說日後該隧道要應付北部都會區車流，遲早會爆滿，盼當局盡快興建11號幹線協助分流。

另外，有消息指日後的士使用大欖隧道，劃一收費由30至45港元不等，較目前的58港元便宜。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在同一節目指，減價有一定吸引力，但的士的隧道費應減到15港元會較合理。