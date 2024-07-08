中學生閲讀時間碎片化　傾向睇短文章及圖書

教育城今日（8日）公布一項關於學生閲讀時間的報告。調查顯示大部分受訪中學生的閲讀時間呈碎片化，部分中學生甚至不一定會讀完一整本書或一整篇文章。教育城對此表示，業界需要迎合中學生需求，鼓勵中學生閲讀。

教育城在今年進行一項調查，以了解中學生閱讀傳統書籍、網上文章以及新聞等情況。調查涉及7,423名中學生和156名教師，調查結果顯示，近半受訪中學生不會完整讀完一本書或一篇文章。60%受訪中學生每次閲讀時間則少於30分鐘，當中更是有30%學生每次閲讀時間少於15分鐘。調查還發現近半學生喜歡閲讀短文章、多圖文章及圖書。

同時調查顯示70％受訪中學生傾向在短時情境下閲讀，如上放學途中、小息、早會及閲讀課等，85％的受訪學生還有閲讀範圍集中的現象。調查還顯示，學生閲讀目的跟短時間閲讀有很大關係，閲讀目的是學校和家長的要求。每次閲讀時間明顯較短。此外，受訪學生中只有17％認同閲讀完整作品的重要性。

受訪老師對此指出，碎片化的閲讀容易令學生閲讀連貫性下降，組織性下降。超過90％的受訪老師認為學生閲讀完整的作品很重要。教育城對此建議，學界需要迎合學生需求，提升學生的閲讀興趣及質量，包括利用電子書的特點，鼓勵學生隨時能閲讀。