政府下年度將長者社區券增至1.2萬張　日間暫託名額543個

本港人口老化情況加劇，家居安老是其中一個護老方案。立法法會福利事務委員會今日(8日)討論居家安老事宜，政府指社署資助非牟利機構向合資格體弱長者提供「中心為本」或「家居為本」的照顧服務。目前全港共有100間長者日間護理中心或單位，提供個人照顧、復康運動、膳食及日間暫託等，2023-24年度共服務約9,000名長者；另外92支綜合家居照顧服務隊和改善家居及社區照顧服務隊，2023-24年度共服務約1.8萬名長者。

勞工及福利局副局長何啟明表示，合資格體弱長者可選擇參加社區券計劃，接受資助社區照顧服務，政府會採用「能者多付」的共付原則，按長者及同住家人的收入劃分共付級別。在2023-24年度，共有約1.1萬名長者使用社區券，政府到2025-26年度，會將社區券增至1.2萬張，讓更多合資格長者受惠 。

至於日間或住宿暫託服務方面，今年3月底，全港共有309個指定暫託宿位，以及273個指定日間暫託服務名額。而去年12月起參加「改善買位計劃」的私營安老院，同時提供日間暫託服務，令日間暫託服務總名額增至543個。