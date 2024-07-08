截至上周五　新資本投資者入境計劃接346宗申請　4宗完成投資

為吸引資金來港，政府早前推出「新資本投資者入境計劃」。投資推廣署署長劉凱旋指截至上周五(5日)，計劃共接獲346宗申請，原則性批准117宗，有4宗已完成在港投資3,000萬港元。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(8日)在立法會財經事務委員會上重申，目前無意把住宅房地產納入計劃的投資標的範圍內，由於房地產供求敏感，加上住宅房地產民生性較強；另外政府希望申請人能夠將資金投放在金融市場及非住宅房地產，增加市場流動性。

有議員反映計劃申請人指投資推廣署不接受申請人提供聯名戶口作資產證明，劉凱旋指聯名戶口是由兩夫婦共同擁有，較難界定資產控制權。她續稱，雖然計劃門檻只要求申請人來港投資3,000萬港元，但其實計劃目標是吸引高淨值人士、即資產達3,000萬美金人士來港，希望在投資同時亦協助帶動香港經濟。

該署至今接獲297淨資產審查申請，當中有127宗來自畿內亞比紹及103宗來自瓦努阿圖。她又指政府有高才通等其他計劃亦達到招攬人才的目標。對於有議員關注當中華人比例佔多少，劉凱旋回應指署方沒有以種族去統計，但相信較多是在外國永居的華人才知道這計劃，認為隨着當局繼續在東南亞或其他地區推廣，希望其他數字會增加。

許正宇則指，知道有「新資本投資者入境計劃」的申請人同時有興趣在港設立家族辦公室，局方會繼續從多方面聽取意見，審視兩個計劃可否有更多聯動。