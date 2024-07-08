市建局現金儲備僅180億　惟收購及建築成本達643億元　

市建局表示，2023/24年，地緣政治緊張局勢、利率持續高企，環球經濟及市場環境複雜。香港經濟及樓市在疫後的復甦步伐，亦稍遜於預期。這些因素對市建局在項目招標及財政資源方面，造成一定的壓力。但團隊迎難而上，以靈活的手法執行市區更新工作，並為未來可能面對的風險，及早制定應對措施。

市建局指，今年和下個年度是市建局的「收購年」。有5個已啟動的項目會進入業權收購階段，包括：衙前圍道項目、明倫街/馬頭角道項目（「五街」）及毗鄰的土瓜灣道／馬頭角道的工業樓宇、靠背壟道／浙江街公務員建屋合作社項目，及皇后大道西／桂香街項目，會因應市場環境，不時檢討項目不同階段的推展時間表。

市建局表示，這5個項目涉及的總收購開支約300億港元。連同早年已開展但尚未完成重建的項目，加上發展大坑西邨重建所需的開支，根據最新估算，市建局在收購及建築成本的支出，大約643億港元。以市建局現時只有約180億元現金儲備來說，是不足以應付。局方透露已按既定程序，已制定融資框架，並準備在今個財政年度發行債券和銀團貸款，雙線進行。

另外，局方又指觀塘市中心第四及第五期項目，去年引入「垂直城市」的規劃概念，規劃樓宇縱向發展，擴充容量以容住宅、商業、辦公室及社區設施等不同用途。城規會在今年4月已同意修訂土地用途，並呈交行政長官會同行政會議審批。透露除了已向本地、澳門投資者介招，亦將會去新加坡介紹，並介紹年底招標的以上項目。