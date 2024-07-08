工會促網約車納發牌管制　車輛徵費補貼蠶食傳統的士業市場

政府正就監管非法網約白牌車進行研究，有工會今（8日）指現時網約平台處於「灰色地帶」，而白牌車難以管理，游走在「法律罅」中，對乘客也沒有保障，建議政府作出完整的市場評估，對平台、司機及車輛三者均發牌管理，並對新型網約車輛徵費，補貼他們對傳統的士行業市場的蠶食。

議員陸頌雄表示，現時網約車平台處於灰色地帶，而白牌車難以管理，且因他們屬於非法經營，無需拍照及低成本經營，導致他們更容易搶的士司機生意。他又指少數「黑的」的不良操作，令乘客轉乘白牌車，導致不公平競爭，而傳統的士發牌制度讓業界沒有誘因改善服務業界質素，建議政府做好完整的市場需要評估，「做大個餅」讓的士和規管的白牌車均能盈利，他建議將網約車正名為網約的士，限定經營模式，包括設立發牌制度，而網約平台需要規管責任，並訂立對司機的要求。

另一議員郭偉強也指網約車是時代產物，「唔係鍾意唔鍾意嘅問題」，又指平台、司機及車輛都要發牌，而司機和平台公司需要有僱傭關係，雖然有部分司機以自僱人士營運，但希望保險也要由平台統一處理，他也建議網約車車輛牌照設有年期限制，短則3至5年，最高可長達10年，並對新型網約車輛徵費，以補貼他們對傳統的士行業市場的蠶食。針對應開放多少牌照給白牌車，他指目前約有6,000至1萬部白牌車，認為當局應循序漸進增加發牌數量。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，一小撮的士司機服務不好，出現濫收車資、兜路等情況，令的士業界形象一落千丈，又指有部分乘客無理取鬧，建議安裝車內攝像頭，避免司機乘客摩擦。就網約車司機方面，他指條件應和的士司機駕駛執照睇齊，指網約車司機起碼要有香港身份證、通過體檢，公會副主席莊永德補充指網約車也應安裝車內攝像頭、進行商業登記、每年驗車及購買第三保。

被問到政府應否回購的士牌照，陸指相關建議涉及龐大公帑費用，也未見其他國家有類似方案。他又指合法網約車能夠填補的士服務不足、供應不足，認為網約車和的士不存在「衝擊市場」的情況。