升中派位結果明日出爐　91%獲派頭三志願　79%獲派首選

教育局今日(8日)提醒家長，2024年度中學學位分配辦法派位(中一派位)，包括自行分配學位及統一派位的結果將於明日(9日)公布。發言人表示，本年度共有51,393名學生參加，按獲自行分配學位及統一派位階段，獲派首3個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為79%。

發言人表示，獲自行分配學位的學生當中，67%學生獲派首志願學校；以及透過統一派位階段(包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計)獲派學位的學生當中，81%的學生獲派首三個志願學校，62%的學生獲派首志願學校。另呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取。家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免因個人期望而加重子女的負擔。

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並必須於本周四或周五(11日或12日)前往獲派中學註冊。如家長已在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，他們會於明早約10時起透過電話短訊收到派位結果。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日早上10時起透過電子平台查閱子女的派位結果。