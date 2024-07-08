涉多次性侵當時10歲親女　六旬清潔工被控亂倫強姦等十罪

一名男子涉嫌在10多年前，在住所內多番性侵年僅約10歲的女兒，包括逼她幫他口交，以及揭起校裙強姦她，更着女兒「忍吓，好快冇事」。懷疑涉案男子否認亂倫、強姦、非禮等共10罪，案件今（8日）在高院開審，預計審期7日。

60歲匿名男被告，以英文字母「K.K.W.」作代號。他報稱任職清潔工，被控一項亂倫、一項企圖亂倫、兩項強姦罪、三項非禮罪、三項與或向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案發時段為2010年至2013年，案發地點是住所內。案件由高院暫委法官郭啟安，以及陪審團一同審理。

控方開案陳詞指，女事主X年約10歲時，被告把她背入房，嘗試把陽具插入X下體，但不成功。之後，他用陰莖摩擦X的下體。另外，被告涉在X看電視時，摸及舔X下體，強迫X為他口交。數日後，被告脫去X衫褲把她強姦。過程中，X曾大叫「唔好」。到X年約13歲時，被告手揭起X校裙，強行與X進行性交。被告曾向X說：「忍吓，好快冇事」。至2021年，X把事件告知母親。被告同年被執法人員拘捕。

案件編號：HCCC48/2023