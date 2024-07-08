女警醉酒大鬧醫院被控行為不檢　同袍憶述當日被蠻力扯褲

中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，案件今（8日）在沙田裁判法院續審。當日在場處理事件的高級警司憶述，被告當日情緒常有起伏，答非所問，又斥職級較低的警員「以下犯上」。被告又自稱有潔癖，拒絕用她的母親病房以外的廁所。

53歲女被告葉文儀，據悉為警隊總督察，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院病人，病房位處醫院7樓。案件由裁判官覃有方審理。

高級警司陳少鳴供稱，他認識了被告20幾年，2015年左右，他曾經是被告上司。當日清晨6時許，他到中大醫院7樓走廊處理事件，當時他見到被告情緒不平靜，不停說想進入被告母親的病房。由於不想騷擾其他病人，陳希望到會見室調查。途中，被告捉着他的褲，用蠻力扯高褲子。他即時叫其他警員用適當武力，把被告移入會見室。

陳少鳴續供稱，在會見室內，被告答非所問，拒絕講發生甚麼事，或有沒有飲酒。被告多番批評在場其他職級較低的警員「以下犯上」。被告其後表示想去廁所。由於較早前有指控指被告襲擊母親，另被告被指企圖自殺。為保障安全，陳要求被告不要去母親病房的廁所，以及需由警員陪同前往。被告不同意，自稱有潔癖，表明不會用母親病房以外的其他廁所。陳少鳴稱，他曾叫被告先行回家休息，但被告拒絕。辯方向他指，陳不曾叫被告回家，陳不同意。

案件編號：STS 1358/2024