指公屋租金檢討機制未反映經濟環境　議員：未來或需檢討

對於公屋加租，立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，雖然最低工資由「兩年一檢」轉為「一年一檢」，基層市民的收入或會增加，但不等於變得富裕，認為現時的檢討機制未能完全反映經濟環境及物價等因素，未來或需作出檢討。

身兼房委會委員的議員鄧家彪指不少公共服務亦會加價，對基層壓力增加，而公屋有不少長者及沒有經濟能力的住戶，即使只是加租100多至200港元，但他們沒有其他收入抵銷加幅。他指，延遲實施新租金反映政府聽到意見，又希望政府動用更多政策，例如延長租金援助申請，幫助基層住戶。

另一議員郭偉强指受疫情影響，兩年前公屋租金加幅較輕微，今次加幅顯著令住戶有心理壓力，加上交通費及電費早前亦有加價，擔心即使公屋居民整體收入增加，亦已被其他加費蠶食，但他亦認同推遲加價反映當局已聽取意見，關顧基層。

房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛則指現時公屋租戶有約270萬人，佔全港人口36%，兩年檢討一次公屋租金的確會受市場變化和通脹影響，但今次平均每戶加幅約200元，相信居民能夠負擔。他又指，房委會面臨財赤，認為3個月寬限期是合適。