財務顧問涉4億日圓投資騙案　遭廉署起訴認罪候判

廉政公署早前調查一宗銀行職員貪污案中，揭發4人串謀訛稱數間參與非洲投資項目的公司，其銀行戶口持有資產共逾370億港元，並以虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓（約2,840萬港元）。其中一名被起訴的自僱財務顧問今(8日)在區域法院承認串謀詐騙罪。暫委法官鍾明新將案件押後至7月15日再提訊，羅文輝獲准保釋候訊。

羅文輝，50歲，自僱財務顧問，承認3項串謀詐騙罪名，違反普通法。他涉及的另一項相類罪名則由法庭存檔。同案另外兩名被告胡文浩，36歲；及陳德政，37歲，均為渣打銀行（香港）有限公司（渣打銀行）前客戶經理，早前承認共四項串謀詐騙罪名。2人均獲准保釋，以待8月22日判刑。

案情透露，案發時羅文輝是一名自僱財務顧問，胡文浩及陳德政均為渣打銀行客戶經理，分別任職中小企業理財部及優先私人理財部。雖然該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但胡文浩及陳德政並無權限簽署及發出有關文件。

於2015年1月至2016年9月案發期間，羅文輝、胡文浩及陳德政串謀另一名渣打銀行時任客戶經理及4名外籍人士，藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據，以詐騙多名日本投資者向ADF Capital Limited （ADF）及多間公司投資。有關虛假文件由胡文浩及陳德政簽署，並看來是由渣打銀行發出。該4名涉案的外籍人士為兩名ADF男股東暨董事，分別贊比亞籍及韓國籍；陳德政一名泰國籍男客戶；以及一名日本籍公司女行政總裁。

羅文輝承認串謀胡文浩、陳德政及上述其中3名外籍人士，藉簽發8份虛假的公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。其中4份公司退款承兌票據涉及承兌款項共720萬美元（逾5,600萬港元），而該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾4億日圓（約2,840萬港元）。另外，涉案人士透過其餘4份公司退款承兌票據，向某公司訛稱就各承兌票據，渣打銀行擔保ADF承兌5,000萬美元（約3.9億港元）。

胡文浩及陳德政早前承認涉及上述詐騙，並簽發虛假資金證明書，訛稱上述贊比亞籍男子的公司持有15億美元資金（約116億港元）可用於非洲的投資項目，以及該泰國籍男子在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產（約255億港元）。

廉署調查發現，渣打銀行從未代表該泰國籍男子持有所聲稱的資產，而該贊比亞籍男子的公司亦從未持有任何渣打銀行戶口。同案被告梁浩賢，38歲，渣打銀行前客戶經理，否認兩項串謀詐騙罪名。另一名被告甘潔貞，55歲，ADF經理，則否認一項串謀「洗黑錢」罪名。二人的案件押後至7月11日在區域法院再提訊。