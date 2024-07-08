港府研規管網約平台　倡修例打擊白牌車　法庭可扣押涉事車輛

政府參考海外網約車平台做法，制訂規管本地網約車的法規，確保網約平台車輛全部持牌。運輸及物流局向政府提交文件，當中提到建議考慮就在香港提供網約服務的平台予以規管，並在研究規管平台時，同步考慮市場上個人化點對點交通服務的整體供求，今年稍後開始對有關的乘客需求及轉變等進行調查，於6個月內檢視進展情況，預計1年內完成。視乎上述研究結果，我們將評估未來規管建議下可以透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。

運輸及物流局今（8日）向立法會提交文件，交代打擊白牌車及規管網約出租車平台的研究結果，指政府已於去年底提高非法出租或取酬載客罪行的罰則。但現行法例在執法方面仍有一些限制。為了加強阻嚇及打擊車主或司機使用車輛作非法出租或取酬載客，初步建議修訂《條例》第52條，當有足夠證據顯示相關車輛確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行，即使基於各種原因未能確認涉事司機的身份而未必能夠向該司機提控，法庭可視乎當時的具體情況命令將涉事車輛扣押並暫時取消車輛牌照，認為有關罰則對非法出租或取酬載客的活動具相當阻嚇力。

局方亦初步建議修訂《條例》第52條，清晰列明若任何人被判非法出租或載客取酬的罪行罪名成立，其領取或持有駕駛執照的資格，除非法庭因特別理由而認為適合另作命令，須被取消不少於一個指明期間。

另外，文件提到參考深圳、新加坡、倫敦、坎培拉、多倫多和日本的規管經驗，以及香港的情況，建議考慮就在香港提供網約服務的平台予以規管，並在研究規管平台時，同步考慮市場上個人化點對點交通服務的整體供求。運輸署今年稍後開始對有關的乘客需求及轉變等進行調查，於6個月內檢視進展情況，預計1年內完成。視乎研究結果，將評估未來規管建議下可以透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。