議員倡把香港變非遺館　應加大力度發展熊貓經濟

立法會民政及文化體育事務委員會今（8日）討論有關保護及推廣非物質文化遺產事宜，有議員建議香港成為一個「無邊際的非遺館」，將整個香港變成非遺館，做到「無處不非遺」；另有議員為政府應加大力度發展熊貓經濟。

政府在2016年於荃灣三棟屋博物館內設立香港非遺中心，專門舉辦有關非遺的專題展覽及多元化的教育推廣活動；而2023年非遺辦事處在九龍城何文田中華電力有限公司總部舊址設立非遺創意館，推出的首個專題展覽以「人為•非遺」為主題。

政府表示，截至2024年6月，非遺資助計劃已資助157個計劃，總資助額超過1.3億港元。這些項目包括教育推廣活動/公眾節目、傳承培訓課程、研究出版計劃，以及傳統節誕祭醮等。獲資助計劃涉及20項香港非遺代表作名錄項目及221項非遺清單項目。

議員劉智鵬指香港三棟屋非遺館體積「相當有限」，和廣州非遺館相比「小巫見大巫」，問及香港是否可以做一個「無邊際的非遺館」，即「成個香港變成非遺館」，做到「無處不非遺」，如在市區標記和非遺有關的地方，串成旅遊路線。文化體育旅遊局副局長劉震表示，政府正積極做非遺產業化，如扶持年輕人，希望他們用非遺的知識產權做新穎的產品，並成立了文創產業發展處加強此方面工作。

議員鄭泳舜也指非遺有商業元素可做到「相得益彰」，如在深水埗旅遊點，建議「鴨寮街唱下粵曲，饒宗頤館飲下涼茶」。議員陳勇認為應加大力度發展熊貓經濟，他指有遊客不知道香港有熊貓，反映香港「未用盡」熊貓經濟，他又建議香港應搶回國際美食之都的招牌。劉震回應稱，未來有大型文化設施集群，如北都，可以考慮加入更多非遺元素。